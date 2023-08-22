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В Турции сообщили о закрытии пролива Дарданеллы

Минтранс Турции: пролив Дарданеллы закрыт для прохода судов из-за лесных пожаров

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Umit Bektas/Reuters

Пролив Дарданеллы из-за лесного пожара закрыт для прохода судов в направлении Мраморного моря. Об этом сообщает министерство транспорта и инфраструктуры Турции в социальной сети X (ранее Twitter), передает ТАСС.

«Из-за лесного пожара в районе Чанаккале — Кепез временно приостановлено движение судов в проливе Дарданеллы в направлении юг — север. Движение судов осуществляется в одном направлении», — сказано в сообщении.

17 августа телеканал Haber Global, ссылаясь на источники в министерстве национальной обороны Турции, заявлял, что республика готова гарантировать проход через проливы Босфор и Дарданеллы сухогрузам с украинской сельхозпродукцией. Отмечалось, что ни одно судно пока не отправилось с Украины.

До этого министр транспорта Турции Абдулькадир Уралоглу говорил, что с 1 июля Анкара увеличивает плату за проходы судов через проливы Босфор и Дарданеллы более чем на 8%.

Ранее из порта Одессы вышло первое с момента окончания зерновой сделки судно.

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