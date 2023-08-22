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Путин призвал нарастить количество акций российских компаний на фондовом рынке

Путин: компании почти не размещают акции на российском рынке, надо нарастить

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что российские компании практически не размещают акции на отечественном фондовом рынке, необходимо нарастить усилия и добиться конкретных, осязаемых результатов. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, с начала 2023 года состоялось только два первичных размещения, которые были удачными. Он добавил, что Банк России и кабмин работают по данному вопросу, но еще много предстоит сделать.

Путин подчеркнул, что необходимо существенно нарастить усилия и добиться конкретных результатов в данной сфере.

До этого Путин поручил ускорить перевод активов российского бизнеса под юрисдикцию страны.

Правительству совместно с ведущими объединениями предпринимателей необходимо обеспечить перевод активов компаний, особенно в ключевых секторах экономики, в российскую юрисдикцию до 30 ноября текущего года.

Одной из последних российских компаний, которая прошла процедуру редомициляции, стала Polymetal. 7 августа она перерегистрировалась с острова Джерси в Казахстан.

Ранее Центробанк РФ резко поднял ключевую ставку до 12% на внеплановом заседании.

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