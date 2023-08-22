Путин оценил оперативность российских производителей

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что российские производители оперативно занимают ниши ушедших иностранных компаний и будут продолжать это делать. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, инвестиционную активность частного бизнеса стимулируют масштабные вложение государства в инфраструктуру, а также капитальные объекты.

«Отмечу, что мы будем и дальше действовать по такому направлению», — подчеркнул президент.

До этого Путин заявил, что РФ не будет отказываться от импорта, но базовые вещи должны быть ориентированы на отечественного производителя.

28 июля в Минпромторге утвердили новый перечень товаров параллельного импорта. По словам замглавы министерства Василия Осьмакова, потребности в параллельном импорте постоянно меняются, и новый документ может появиться уже через два-три месяца. В Минпромторге подчеркивают, что параллельный импорт не означает легализацию контрафакта и в Россию ввозится только оригинальный товар.

Ранее в России резко вырос импорт пива.