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Рязанская НПК модернизировала установку первичной переработки нефти

Рязанская НПК установила современное оборудование для улучшения качества подготовки нефти

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Павел Лисицын/РИА Новости

Рязанская нефтеперерабатывающая компания, входящая в нефтеперерабатывающий комплекс «Роснефти», модернизировала блок установки первичной переработки нефти. Об этом сообщается на сайте «Роснефти».

В компании отметили, что это позволило улучшить качество подготовки нефти, а также повысить качество гудрона и эффективность его переработки на установке висбрекинга.

«Комбинированная установка ЭЛОУ-АВТ-3 позволяет проводить обессоливание и обезвоживание нефти, а также первичное разделение углеводородной смеси на фракции. В ходе модернизации на установке было смонтировано современное оборудование, которое позволяет более эффективно разделять водонефтяную эмульсию», — говорится в сообщении.

Кроме того, благодаря модернизации производственных мощностей заводу начал выпуск новых видов топлива с улучшенными экологическими и эксплуатационными свойствами. К ним относятся бензины «Евро 6» и Pulsar 100, малосернистое судовое топливо и другие виды нефтепродуктов.

Как уточнили в «Роснефти», модернизация мощностей НПЗ проводится в рамках стратегии развития «Роснефть-2030». Компания уделяет приоритетное внимание инновационной деятельности, определяя технологическое лидерство как ключевой фактор конкурентоспособности на нефтяном рынке.

При этом модернизация Рязанской НПК направлена на увеличение глубины и объемов переработки, повышение операционной эффективности, экологической и промышленной безопасности.

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