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Стало известно, в какой области России объем производства майонеза вырос на 126%

В Подмосковье объем производства майонеза вырос на 126% в этом году

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Варвара Гертье/РИА Новости

Объем производства майонеза в Подмосковье в этом году вырос на 126% по сравнению с показателями прошлого года, до 26,1 тысячи тонн, заявил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов. Об этом пишет РИА Новости.

По данным ведомства, Московская область в июне 2023 года произвела более 30,5% от общего объема майонеза, полученного в центральном федеральном округе и 7,5% — от общероссийского.

По данным oilworld.ru, производство майонезов и соусов в России за последние 20 лет выросло в 2,6 раза. Согласно открытой статистике Росстата и Федеральной таможенной службы, в прошлом году в России было произведено 728 927 тонн майонеза. В январе-мае 2023 года было произведено 279 561 тонн, что на 7,1% больше аналогичного показателя годом ранее. В мае 2023 года было произведено 68 918 тонн, что на 6,6% выше показателей мая 2022 года.

14 августа экономист Никита Кричевский спрогнозировал рост спроса на суррогатные продукты в России из-за роста цен на продовольствие. Эксперт напомнил, что производители постоянно предупреждают о росте цен на свою продукцию. К примеру, на 5-12% повысится стоимость майонеза и других соусов из-за удорожания их основных ингредиентов на фоне роста курсов доллара и евро, считает эксперт. Кричевский отметил, что в этой ситуации остается отказаться от прежних естественных запросов и перейти к продуктам более низкого качества.

Ранее в России спрогнозировали ослабление курса рубля после 28 августа.

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