Центробанк одобрил назначение финансового омбудсмена

Руководство Центрального Банка РФ продлило полномочия Юрия Воронина на посту финансового омбудсмена. Об этом свидетельствует заявление, опубликованное на официальном сайте регулятора.

Воронин занял должность уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг в августе 2018 года. При этом в заявлении ЦБ указано, что он продолжит выполнять свои обязанности еще в течение пяти лет.

«Совет директоров Банка России принял решение продлить полномочия Юрия Воронина», — говорится в тексте.

В соответствии с законодательством, сначала председатель Центробанка должен согласовать кандидатуру финансово омбудсмена с президентом. Только после этого глава регулятора рекомендует того или иного специалиста совету директоров, которому доверено принять окончательное решение.

В апреле 2022 года Воронин заявлял о необходимости изменить систему обязательного пенсионного страхования в России.

Специалист предложил перейти на стажево-заработковую формулу, в рамках которой устанавливается четкая зависимость размера пособий от заработной платы и опыта работы. Альтернативным вариантом, по его мнению, может стать сохранение балльной формулы с пересмотром стоимости балла и индексацией не ниже уровня инфляции.

Ранее стало известно, что крупные российские банки намерены поднять ставки по вкладам после решения ЦБ.