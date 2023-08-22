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Цена газа в Европе превысила $500 за 1 тыс. куб. м

Цена газа в Европе на бирже впервые с 15 июня превысила $500 за 1 тыс. куб. м

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Depositphotos

Биржевые цены на газ в Европе в ходе биржевых торгов превысила $500 за 1 тыс. куб. м. Это произошло впервые с 15 июня 2023 года, следует их данных биржи ICE.

Стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF, расположенном в Нидерландах, увеличилась до $502 за 1 тыс. куб. м.

Накануне цена газа в Европе на бирже поднялась до $480 за 1 тыс. куб. м.

Как сообщало агентство Bloomberg, рост цен связан с грядущими забастовками работников заводов по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Австралии, которые требуют повышения зарплаты.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков высказал мнение, что Европе грозит дальнейшая деиндустриализация, если цены на газ в грядущий отопительный сезон будут высокими.

До этого глава Международного энергетического агентства Фатих Бирол предупредил, что этой зимой может наблюдаться значительный рост цен на энергоносители.

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.

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