Стало известно, насколько могут подорожать вина из Европы к Новому году

Импортируемые из Европы вина и шампанское могут подорожать к Новому году на 50%. Такое мнение в интервью News.ru высказал директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз.

По его словам, одной из причин роста цен станет повышение ввозных пошлин на алкоголь из стран ЕС, таких как Франция, Италия, Испания и Португалия.

Дробиз прогнозирует, что в ближайшие месяцы вина и игристые из Европы, которые сейчас стоят 400-600 рублей, могут подорожать на 200-250 рублей. По его мнению, это произойдет в сентябре-ноябре.

В то же время эксперт отметил, что импортеры пока могут не спешить повышать цены, поскольку у них есть запасы алкоголя на складах.

Кроме того, Дробиз прогнозирует подорожание с 1 января алкоголя нижнего ценового сегмента. Это будет связано с ростом акцизов и минимальных розничных цен. Остальной алкоголь может стать дороже в феврале, отметил он.

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