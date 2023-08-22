Россиян предостерегли от истерики, связанной с ростом цен

Сообщения о повышении цен на продукты первой необходимости — не что иное, как прощупывание реакции потребителя. Об этом в эфире НСН заявил доктор экономических наук, профессор Леонид Холод, комментируя публикации ряда СМИ об осеннем подорожании хлеба на 10%. По его словам, в конце лета идет формирование ценового года, и все производители стремятся повысить стоимость своей продукции.

«Анонсирование роста цен — один из способов достижения победы в извечной борьбе спроса и предложения. Когда есть инфляция, продовольственная инфляция неизбежна, но анонсирование — это прощупывание окружающей среды. При повышении цены может сократиться спрос, и тогда ты понесешь еще большие убытки», — объяснил Холод.

Он добавил, что нужно очень осторожно относиться к прогнозам ценовой динамики. При этом, по словам эксперта, инфляция и рост издержек в связи с курсом валют все же скажутся на ценниках в супермаркетах.

Минсельхоз тем временем опроверг ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что цены на хлеб в России в ближайшее время существенно вырастут. Представители ведомства заявили, что ожидают удорожания хлебобулочных изделий максимум на уровень общей инфляции в стране.

Ранее экономист допустил, что курс доллара опустится ниже 70 рублей.