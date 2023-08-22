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Bloomberg: обвал рубля вызвал девальвацию тенге в Казахстане

Bloomberg: в Казахстане падение тенге последовало за «рублевым толчком»

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РИА «Новости»

Падение курса тенге на прошлой неделе последовало за кратковременным обвалом курса рубля — казахстанская валюта пострадала сильнее других мировых валют, сообщает Bloomberg.

К пятнице и рубль, и тенге отыграли падение, в начале недели казахстанская валюта укрепилась почти на 2% после пяти дней потерь. В ЦБ Казахстана пришли к выводу, что снижение курса тенге стало «реакцией на ослабление рубля». По словам замглавы регулятора Алии Молдабековой, между курсами двух валют по отношению к доллару сохраняется связь», но в ЦБ уже не видят такой высокой корреляции, как раньше.

Молдабекова предположила, что одной из причин снижения курса стало нежелание экспортеров продавать иностранную валюту в ожидании дальнейшего ослабления тенге после первоначального падения рубля. Динамику тенге все больше определяют настроения глобальных инвесторов, которым удобнее выходить на развивающиеся рынки, в том числе и в тенге, отметила представитель Центробанка Казахстана.

Bloomberg сообщает, что тенге с июня 2022 года вырос почти на 90% по отношению к рублю.

Накануне российский Центробанк установил официальный курс доллара на уровне 94,1424 рубля, что на 74 копеек выше предыдущего показателя.

Ранее Центробанк РФ резко поднял ключевую ставку до 12% на внеплановом заседании.

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