Рост цен на газ показал слабость европейского рынка

Лишившись российского трубопроводного газа, ЕС оказался в жёсткой зависимости от импорта СПГ. Это делает его уязвимым перед любыми колебаниями цен и ограничениями поставок.

По оценке аналитиков, ограничение экспорта из Австралии может поднять цены в Европе до 1000 долларов за тысячу кубометров к зиме. Об этом сообщают РИА Новости.

В свою очередь забастовки австралийских производителей сжиженного природного газа (СПГ) усиливают уязвимость европейского энергетического рынка, рассказала Financical Times глава Woodside Energy Group Мег О'Нил.

По её словам, реакция рынка на возможные ограничения поставок СПГ из Австралии «противоречит здравому смыслу».

Ранее рабочие австралийских компаний Chevron и Woodside Energy Group проголосовали за проведение забастовок на трёх крупных заводах по производству СПГ. Они могут начаться уже 2 сентября.

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По словам О'Нил, компания Woodside Energy Group прилагает усилия для заключения соглашения с сотрудниками. Новость о возможных забастовках австралийских производителей СПГ вызвала резкий рост цен на газ в Европе. За неделю они подскочили на 40%.

По мнению экспертов, ограничение поставок из Австралии может лишить мировой рынок до 10% экспортируемого СПГ. Австралия занимает третье место в мире по экспорту СПГ после Катара и США. Её доля на мировом рынке достигает 21%. Основные покупатели австралийского СПГ – Япония, Китай и Южная Корея.

По данным Credit Suisse, ситуация демонстрирует критическую зависимость мирового энергетического рынка от поставок из Австралии. Эксперт Леонид Хазанов отметил, что ограничение австралийского СПГ скажется не только на Азии, но и на Европе, которая зависит от его импорта.

На фоне относительно низких цен в Европе часть поставок уже перетекает в Азию, где готовы платить больше. По прогнозу Goldman Sachs, дефицит СПГ вызовет рост цен как в Азии, так и в Европе.

Таким образом, угроза ограничения поставок СПГ из Австралии вскрыла уязвимость европейского энергетического рынка, лишившегося стабильных поставок из России.

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