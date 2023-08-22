В банке БРИКС заявили, что не ставят политические условия по кредитам

Новый банк развития Роуссефф отвергает установление политических условий по кредитам. Об этом его глава, экс-президент Бразилии Дилма Роуссефф заявила газете Financial Times.

Эти кредитная организация, созданная странами БРИКС, намерена отличаться от Всемирного банка и МВФ. Новый банк развития БРИКС не будет устанавливать списки политических условий для предоставления кредитов.

«Мы отвергаем любые виды условий», — подчеркнула Роуссефф.

По ее словам, нередко кредит выделяется при условии проведения определенной политики. Роуссефф отметила, что «мы так не делаем», так как банк Роуссефф нацелен на уважение политического мнения каждой страны.

Глава кредитной организации также высказала мнение, что банк развития БРИКС имеет большие перспективы, со временем он превратится в важную кредитную организацию для развивающихся стран и формирующихся рынков.

Она уже анонсировала выдачу кредитов в южноафриканской и бразильской валютах, чтобы снизить зависимость от доллара США.

Ранее члены Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) продемонстрировали растущий интерес к новым формам расчетов, включая нацвалюты.