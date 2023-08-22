Экономист оценил вероятность снижения ключевой ставки в этом году

Банк России, вероятно, не будет менять ключевую ставку в 2023 году. Такое мнение ТАСС высказал главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач в кулуарах форума «Технопром», который проходит в Новосибирске.

«Они [Банк России] вряд ли снизят ставку до конца года», — отметил Клепач.

В то же время экономист спрогнозировал, что «при том, что происходит», ЦБ РФ не будет дальше повышать ставку.

18 августа кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев допустил рост курса доллара до 110 рублей. По мнению эксперта, рубль продолжит снижаться, поскольку «фундаментальные факторы никуда не делись» и только усугубились ключевой ставкой.

17 августа курс доллара на Московской бирже упал ниже 93 рублей. По сравнению с достигнутым 14 августа локальным пиком (101,75 рублей) американская валюта подешевела примерно на 9 рублей.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.