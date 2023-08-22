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Маркетплейс Ozon отказался от уничтожения неходовых товаров

РБК: Ozon отменил требование о принудительном уничтожении товаров для селлеров

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Максим Богодвид/РИА Новости

Маркетплейс Ozon отказался от новых требований к селлерам, в соответствии с которыми неходовые товары должны уничтожаться или выставляться на распродажу, что убыточно для продавцов. Об этом пишет РБК.

До этого в компании потребовали от продавцов добиваться улучшения продаж неходовых товаров в течение двух недель после их выявления с использованием скидок или программ продвижения, пригрожая в противном случае выставить их на продажу со скидкой до 95% или принудительно утилизировать

Неходовыми товарами называлась одежда, которую не заказывали более 90 дней или с остатком на складе более 180 дней, предметы повседневного спроса, которые не заказывали более 60 дней или с остатком на складе более 135 дней и остальные товары без заказов более 60 дней или с остатком на складе более 180 дней.

Теперь стало известно, что максимальный размер уценки товаров сокращен до 35-40%, а критерии для определения товаров неходовыми были сделаны более выгодными для продавцов. Подчеркивается, что принудительная утилизация товаров будет производиться только в случае, если продавец подал заявку на вывоз их со склада и не прибыл за ними вовремя.

До этого сообщалось, что Ozon до конца года примет на работу свыше 500 осужденных.

Ранее сообщалось, что магазинам могут разрешить бесплатно раздавать продукты.

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