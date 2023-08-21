Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Швейцарии реорганизуют Министерство экономики ради санкций

В Минэкономики Швейцарии создадут подразделение для контроля над санкциями

close
100%
Global Look Press

В Государственном секретариате по экономике (SECO) Швейцарии создадут новое подразделение для повышения эффективности санкций. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Речь идет о создании подразделения под названием «экспортный контроль и санкции». В SECO заявили, что таким образом руководитель Госсекретариата Швейцарии по экономике Элен Будлигер-Артиеда собирается «придать больший вес этим политически чувствительным темам» этого ведомства.

Как уточнили в ведомстве, с 1 сентября 2023 года в рамках одной структуры будут объединены сектора «санкций», «контроля над вооружениями и политики контроля над вооружениями», «экспортного контроля/промышленной продукции» и «политики экспортного контроля».

В SECO также указали, что в последние годы, особенно после начала конфликта на Украине, политическая чувствительность и, следовательно, подверженность экспортному контролю и санкций «еще больше возросли».

«Чтобы учесть эти изменения, санкционный сектор был значительно расширен после возобновления Швейцарией санкций, введенных Европейским союзом в отношении России. Кроме того, в последние месяцы были проведены реорганизации, которые позволили повысить их эффективность», — сказано в заявлении ведомства.

До этого стало известно, что Швейцария присоединилась к 11-му пакету санкций Евросоюза против РФ.

Ранее Путин рассказал анекдот про антироссийские санкции.

Все новости на тему:
Санкции против России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях