В Швейцарии реорганизуют Министерство экономики ради санкций

В Государственном секретариате по экономике (SECO) Швейцарии создадут новое подразделение для повышения эффективности санкций. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Речь идет о создании подразделения под названием «экспортный контроль и санкции». В SECO заявили, что таким образом руководитель Госсекретариата Швейцарии по экономике Элен Будлигер-Артиеда собирается «придать больший вес этим политически чувствительным темам» этого ведомства.

Как уточнили в ведомстве, с 1 сентября 2023 года в рамках одной структуры будут объединены сектора «санкций», «контроля над вооружениями и политики контроля над вооружениями», «экспортного контроля/промышленной продукции» и «политики экспортного контроля».

В SECO также указали, что в последние годы, особенно после начала конфликта на Украине, политическая чувствительность и, следовательно, подверженность экспортному контролю и санкций «еще больше возросли».

«Чтобы учесть эти изменения, санкционный сектор был значительно расширен после возобновления Швейцарией санкций, введенных Европейским союзом в отношении России. Кроме того, в последние месяцы были проведены реорганизации, которые позволили повысить их эффективность», — сказано в заявлении ведомства.

До этого стало известно, что Швейцария присоединилась к 11-му пакету санкций Евросоюза против РФ.

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