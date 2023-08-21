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Аномальная жара в США грозит потерями урожая сои

Из-за аномальной жары в США фьючерсы на сою обновили месячный максимум

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Shutterstock

На товарной бирже в Чикаго цены на сою поднялись до максимальных значений с 28 июля. Согласно данным торгов, стоимость сои выросла более чем на 2% и достигла $13,82 за бушель. Об этом свидетельствуют данные торгов на Чикагской товарной бирже (CME).

Рост цен связан с аномальной жарой, охватившей ключевые штаты-производители сои в США на этой неделе. В Айове, Иллинойсе и Небраске, где выращивают значительную часть урожая сои страны, объявлены предупреждения об опасно высоких температурах, сообщает Bloomberg.

Ожидается, что в ближайшие дни будут побиты рекорды как суточных, так и месячных температур. Эксперты предупреждают, что такая жара может негативно сказаться на урожае сои, которая сейчас находится в важной фазе cозревания.

В ближайшие дни аналитики и фермеры в рамках ежегодного тура по полям оценят урожайность культур и потенциальный ущерб от аномальной жары. От этого будет зависеть дальнейшая динамика цен на сою и другие сельхозкультуры США, подытожило издание.

В начале августа фьючерсы на пшеницу начали падать на фоне остановки зерновой сделки.

Ранее биржевые цены на пшеницу упали до минимума за 17 месяцев — до $7,1 за бушель.

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