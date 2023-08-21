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Цена на газ в Европе резко выросла

Цена газа в Европе на бирже поднялась до $480 за 1 тысячу кубометров

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Global Look Press

Цена на газ в Европе в начале биржевых торгов в понедельник, 21 августа, выросла почти до $480 за 1 тысячу кубических метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

Таким образом, рост цены с начала дня составляет около 16%.

Как отмечает Bloomberg, рост цен связан с грядущими забастовками работников заводов по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Австралии, которые требуют повышения зарплаты.

20 августа стало известно, что Китай за первые 7 месяцев 2023 года увеличил импорт нефти, сжиженного природного газа (СПГ) и трубопроводного газа из России. Поставки российской нефти в Китай с января по июль выросли на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили более 60 млн тонн.

Ранее Молдавия закупила в Европе 400 млн кубометров газа на зиму.

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