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Италия раскрыла сроки полного отказа от поставок газа из РФ

Итальянский министр анонсировал отказ от газа из РФ в 2023 году

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Евгений Биятов/РИА Новости

Министр по делам предприятий и продукции «сделано в Италии» Адольфо Урсо заявил, что страна сможет достичь полной газовой независимости уже в 2023 году, в первую очередь от поставок из России. Об этом он сообщил местному порталу IlSussidario.net.

По словам Урсо, Италия добилась серьезного прогресса в диверсификации импорта газа. В частности, был запущен терминал по приему СПГ в Пьомбино. Также уровень заполнения газохранилищ в стране достиг 90%.

В 2021 году доля России в импорте газа в Италию составляла 40%, в 2022 этот показатель снизился до 16%. По словам министра, такая динамика полностью соответствует планам Рима по снижению зависимости от российских поставок.

Ранее Италия намеревалась полностью отказаться от российского газа к середине 2024 года. Однако успехи в диверсификации, по мнению Урсо, позволят сделать это уже в следующем году.

На прошлой неделе замглавы Института национальной энергетики Александр Фролов спрогнозировал продолжение энергокризиса в Европе, даже при условии прекращения забастовок в Австралии. По словам эксперта, ЕС будет крайне зависеть от спроса, который сможет создать Китай.

Ранее сообщалось, что европейцы могут остаться без газа из-за США.

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