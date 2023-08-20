Россиян предупредили о возможном росте цен на продукты

Цены на продукты в России в ближайшее время поднимутся на 10-20%. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на главу комитета по экономике московского отделения «Опоры России» Алексея Каневского.

Как заявил глава комитета по экономике московского отделения организации Алексей Каневский, рост цен обусловлен объективными причинами. По его словам, двузначное удорожание в ближайшее время коснется практически всех категорий продуктов, входящих в потребительскую корзину.

«Естественно, по разным категориям товаров, если иметь в виду продуктовую корзину, в ближайшее время будет двухступенчатое повышение цены, начиная от 10% и стремится к 20%», — приводит слова Каневского агентство URA.RU.

В числе продуктов, цены на которые вырастут в первую очередь, эксперты называют мясо, рыбу, молочные продукты, яйца, масло, сахар и другие товары первой необходимости.

В «Опоре России» уверены, что попытки государства сдерживать рост цен могут только усугубить ситуацию. По мнению экспертов, административные меры приведут к ажиотажному спросу, снижению покупательной способности населения и еще большему росту цен.

«Сдерживать цены без последствий невозможно. Это может только навредить, поскольку приведет к ажиотажному спросу, к снижению покупательной способности, цены могут подняться еще выше. Нужно принять текущую ситуацию как данность и уповать на то, что она стабилизируется», — считает Каневский.

При этом президент «Опоры России» Александр Калинин полагает, что госрегулирование все же необходимо в отношении наиболее социально-значимых продуктов питания. К ним эксперты относят говядину, свинину, молоко, яйца, масло, сахар, муку, хлеб и некоторые другие товары.

По мнению Калинина, ряд крупных производителей, занимающих монопольное положение на рынке отдельных продуктов, должны находиться под особым контролем государства.

В целом эксперты прогнозируют, что со временем ситуация с продовольственными ценами в России стабилизируется. По их словам, по мере снижения спроса производители и ретейлеры будут вынуждены либо сохранять текущий уровень цен, либо даже снижать его за счет маркетинговых акций.

Накануне российские рестораторы пожаловались на рост цен на курицу и свинину.

Ранее сообщалось, что магазинам могут разрешить бесплатно раздавать продукты.