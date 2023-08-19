Владелец кофе Jacobs прекратит продавать в РФ бренды Tassimo и Moccona

Американо-голландская компания, владеющая брендами напитков, в основном кофе и чая, Jacobs Douwe Egberts Peet's, прекратить продавать в России такие бренды, как Tassimo и Moccona. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal, ссылаясь на главного исполнительного директора компании Фабьена Симона.

«Jacobs Douwe Egberts Peet's переименовывает крупный бренд, перестраивает цепочки поставок и наносит ответный удар тем, кто говорил, что он должен покинуть РФ», — указывается в публикации

В материале отмечается, что компания намерена к концу 2023 года убрать из России бренд Jacobs и вместо него запустить бренд Monarch.

Отмечается, что Jacobs также прекратит продавать в РФ ряд других международные брендов, включая Tassimo и Moccona.

До этого генеральный директор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия говорил, что уход западных брендов Jacobs с российского рынка никак не отразится на жителях России, потому что кофе и чай нидерландского производителя будут просто продаваться под другими марками.

Ранее Jacobs заявлял, что будет продавать кофе под местными брендами вместо западных.