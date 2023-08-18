В России подорожает пищевая сода

Пищевая сода может подорожать к концу года на 7-10%, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на источник, близкий к заводу-производителю «Башкирской содовой компании», производящему примерно 85% всей пищевой соды в России.

«Завод в Башкирии, производящий около 85% всей российской соды, планирует поднять закупочные цены после 20 сентября. Потребители заметят изменения где-то в октябре», — говорится в сообщении.

Отмечается, что процесс подорожания соды идет уже в течение нескольких месяцев, и в конце октября цена за 500 г пищевой соды может достигнуть 50 рублей.

По дынным Telegram-канала, сейчас предприятия, активно использующие соду, начали скупать остатки по старой цене, и завод в Башкирии едва успевает отгружать товар. Хуже всего ситуация складывается в Санкт-Петербурге. Там возросли логистические расходы, и оптовики «почти вслух» говорят о дефиците.

До этого «Общественная служба новостей» сообщала, что пищевую соду можно использовать в качестве альтернативы дезодоранту.

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