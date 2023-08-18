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Стало известно о переименовании российского Danone

Российскую компанию Danone переименуют в «Эйч энд Эн» в сентябре

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Global Look Press

Российскую компанию Danone переименуют в «Эйч энд Эн» в сентябре. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на письмо организации своим контрагентам.

«Настоящим сообщаем вам о предстоящем в период с 18 по 24 сентября 2023 года изменении наименования юридического лица Группы компаний Danone в России, а именно AO «Данон Россия»... Новое наименование... Акционерное общество «Эйч энд Эн», — сказано в тексте.

Там указывается, что все реквизиты останутся прежними.

В письме также говорится, что все действующие доверенности, выданные АО «Данон Россия», будут действовать и после регистрации изменений в ЕГРЮЛ.

До этого стало известно, что французский производитель продуктов питания и напитков Danone решил списать около €200 млн после утери контроля над своей структурой бизнеса в России.

18 июля сообщалось, что замглавы чеченского правительства, министр сельского хозяйства Чечни Якуб Закриев назначен генеральным директором «Данон Россия». Он занял эту должность, сменив Каппетти Чарли Виктора Хенрикуса.

Ранее сообщалось, что доли Danone и Carlsberg в российских компаниях передали государству.

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