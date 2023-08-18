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Россия в несколько раз увеличила покупку автомобилей в Китае

Forbes: поставки машин, оборудования и запчастей из Китая в РФ выросли в разы

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Petar Kujundzic/Reuters

Поставки машин, оборудования и комплектующих из Китая в Россию активно увеличиваются. Об этом пишет Forbes со ссылкой на данные внешнеторговой статистики КНР.

Уточняется, что в первом полугодии закупки по некоторым позициям выросли в несколько раз, а общая стоимость удвоилась — с $15,1 млрд до $31,5 млрд .

По данным статистики, в физическом выражении поставки выросли на 30%, а по сравнению со вторым полугодием 2022 года стоимость товаров возросла на 30%. Значительный рост с $715 млрд до $4,6 млрд показали транспортные средства. Как отмечается в материале Forbes, Россия обошла другие страны мира по импорту автомобилей из Китая. После нее идут Мексика и Бельгия.

Кроме того, Китай в 3,6 раза увеличил поставки в России спецтехники — с $463 млн до $1,7 млрд. Речь идет о бульдозерах, экскаваторах и буровых машинах. Ввоз автозапчастей вырос на 65%, до $984 млн, а электрического оборудования — на 40%, до $7,6 млрд.

До этого Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) опубликовала, согласно которому Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай и Индию за июнь 2023 года.

В мае газета Mint писала, что Россия стала крупнейшим экспортером нефти в Индию в 2022-2023 финансовом году.

Ранее стало известно, какие автомобили перестанут поставлять в Россию после 1 августа.

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