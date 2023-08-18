Эксперт рассказал, пропадет ли виски Jameson с российских прилавков

Уход из России алкогольного концерна Pernod Ricard, которому принадлежат бренды Chivas Regal, Jameson и Ballantine's и Ararat, не приведет к дефициту этой продукции в магазинах. Об этом в интервью НСН заявил директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз.

«Теперь вся эта продукция точно так же будет поступать в Россию, только через параллельный импорт всеми желающими компаниями. Ни потребитель, ни рынок не заметят особой разницы. Вряд ли эта продукция подорожает или станет дешевле. Скорее всего, она останется по тем же ценам, хотя какие-то колебания возможны, но они будут связаны не с каналами дистрибуции, а с курсом валют», — пояснил Дробиз.

Он напомнил, что российский рынок до сих пор не заметил прошлогоднего ухода иностранных алкогольных компаний, — практически вся их продукция присутствует в магазинах.

В августе концерн Pernod Ricard объявил о планах закрыть свое представительство в России. Отмечалось, что компания прекратит операционную деятельность в стране, но ее бренды останутся на рынке благодаря параллельному импорту.

Ранее сообщалось, что депутаты могут внести обновленный законопроект о продаже алкоголя на маркетплейсах на рассмотрение в осеннюю сессию Госдумы.