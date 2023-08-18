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В Сбере рассказали о донорском движении внутри компании

Сотрудники Сбера сдали 3 тыс. литров крови за последние 2 года

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Pexels

Уже более 10 лет донорское движение является неотъемлемой частью жизни сотрудников Сбера. Об этом рассказала начальник управления вознаграждения и кадровой экспертизы Сбербанка Екатерина Герасимова.

«Важность донорства сложно переоценить. Кровь не имеет искусственных заменителей, а вероятность найти подходящего донора костного мозга 1 к 10 000, для его поиска может потребоваться несколько лет. Это невероятно значимый и доступный многим вид благотворительности, который активно поддерживается и развивается в Сбере. Когда сотрудники направляют свое время и энергию на благо других, они чувствуют себя более вовлеченными в общую цель компании – помогать людям», — отметила она.

Герасимова уточнила, что для удобства на площадках Сбера организована электронная запись на донацию, где сотрудники могут выбрать комфортное для себя время с учетом рабочего графика. По ее словам, акция настолько популярна, что временные слоты для записи заполняются в первые 10 минут.

«Это лишний раз показывает, что в Сбере много неравнодушных людей, которые готовы поддержать донорство», — подчеркнула Герасимова.

В Сбере рассказали, что только за последние 2 года в мероприятиях на площадках компании приняли участие более 6 тысяч сотрудников, которые сдали 3 тыс. литров крови. При этом более 1 800 сотрудников Сбера пополнили регистр потенциальных доноров костного мозга.

Кроме того, акции «День донора» в Сбере проводятся в формате совместных кампаний, в которых участвуют Центры переливания крови, представители Федерального, Национального регистров доноров костного мозга и волонтеры Сбера.

В Сбере подчеркнули, что донорство является важным элементом корпоративной культуры компании, который позволяет сотрудникам внести весомый вклад в жизни и будущее других людей.

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