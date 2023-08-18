Российский суд заочно арестовал украинского бизнесмена по делу о финансировании ВСУ

chernyak_yevgeny/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Постановлением Хамовнического районного суда Москвы заочно арестован украинский бизнесмен, владелец холдинга Global Spirits Евгений Черняк по делу о финансировании Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Мужчина обвиняется в «финансировании терроризма» (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ).

Согласно постановлению суда, Черняк будет арестован на два месяца с момента вступления на территорию Российской Федерации. Украинец объявлен в розыск.

10 июля Росфинмониторинг внес Черняка в перечень террористов и экстремистов.

Global Spirits позиционирует себя одним из крупнейших в Европе алкогольных холдингов, центральные активы – Хортицкий ликеро-водочный и Одесский коньячный заводы. Среди брендов – водки «Хортиця», «Мороша», «Первак».

Согласно информации российского следствия, с февраля по апрель 2022 года Черняк и другие лица организовали перечисление ВСУ и «иных украинских вооруженных формирований» более 500 млн рублей для совершения терактов на территории России.

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