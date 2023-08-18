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Российский суд заочно арестовал украинского бизнесмена по делу о финансировании ВСУ

Украинский бизнесмен Черняк заочно арестован в РФ по делу о финансировании ВСУ

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chernyak_yevgeny/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Постановлением Хамовнического районного суда Москвы заочно арестован украинский бизнесмен, владелец холдинга Global Spirits Евгений Черняк по делу о финансировании Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Мужчина обвиняется в «финансировании терроризма» (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ).

Согласно постановлению суда, Черняк будет арестован на два месяца с момента вступления на территорию Российской Федерации. Украинец объявлен в розыск.

10 июля Росфинмониторинг внес Черняка в перечень террористов и экстремистов.

Global Spirits позиционирует себя одним из крупнейших в Европе алкогольных холдингов, центральные активы – Хортицкий ликеро-водочный и Одесский коньячный заводы. Среди брендов – водки «Хортиця», «Мороша», «Первак».

Согласно информации российского следствия, с февраля по апрель 2022 года Черняк и другие лица организовали перечисление ВСУ и «иных украинских вооруженных формирований» более 500 млн рублей для совершения терактов на территории России.

24 февраля 2022 года Россия начала военную операцию на Украине. «Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Новость дополняется.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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