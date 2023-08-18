Анкара отреагировала на появление первого судна в Босфоре после зерновой сделки

Повеление первого сухогруза (украинский контейнеровоз Joseph Schulte с более чем 30 тыс. тонн груза) в акватории пролива Босфор после прекращения зерновой сделки не говорит о согласии Анкары на альтернативные маршруты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на анонимный источник в дипломатических кругах.

«Нет, мы уже заявляли о том, что ведем работу только в том направлении, чтобы возобновить зерновую сделку», — рассказал источник.

По его словам, главное назначение пролива заключается в обеспечении прохода коммерческих кораблей. Таким образом собеседник ответил на вопрос, означает ли появление украинского сухогруза на Босфоре готовность Турции на создание альтернативных зерновому коридору маршрутов.

Утром 18 августа контейнеровоз Joseph Schulte под флагом Гонконга, покинувший 16 августа порт Одессы, где находился до начала спецоперации, вошел в пролив Босфор.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.