Большинство россиян перешли на отечественные продукты

Почти 70% россиян, согласно данным опроса, перешли на продукты отечественных брендов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные опроса НПФ «Открытие».

При этом также 70% отметили, что покупали товары иностранных брендов, которые, начиная с февраля прошлого года стали покидать российский рынок.

43% сообщили, что выбирают вместо ушедших зарубежных марок продукцию других производителей, 33% ответили, что уход иностранных брендов никак не повлиял на их поведение.

Самыми сложнозаменяемыми товарами для опрошенных стали лекарства — 46%, товары в категории авто и мото — 43%, одежда, обувь и аксессуары — 33%.

В исследовании приняли участие около 600 россиян в возрасте 30-60 лет.

Ранее бывший председатель Центробанка РФ Сергей Дубинин заявил «Газете.Ru», что не ожидает повышения ключевой ставки 15 сентября и роста доходности вкладов этой осенью. Россиянам следует оценивать, понадобятся ли им скоро свободные деньги на те или иные расходы, и если нет — можно открыть вклад, сказал он.

Ранее траты россиян на сборы детей в школу снизились.