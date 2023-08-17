Бразилия стала вторым по величине покупателем российского дизеля

Бразилия в августе импортирует рекордное количество российских нефтепродуктов — около 235 тысяч баррелей в сутки. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Kpler.

Это на 25% больше, чем в июле. Таким образом, Россия закрепляется в роли крупнейшего поставщика топлива в Бразилию, формируя новые рынки сбыта на фоне санкций ЕС.

После введения Евросоюзом в феврале эмбарго на российские энергоресурсы и потолка цен G7, Бразилия резко нарастила импорт: страна стала вторым по величине покупателем российского дизтоплива после Турции, оценило издание.

Ограничения Запада понизили стоимость российских энергоносителей, что выгодно Бразилии. По словам эксперта Kpler Виктора Катоны, покупка дешевого российского дизеля экономит Бразилии $10-15 за баррель.

Кроме дизтоплива, с июня Россия начала поставлять в Бразилию бензин, а вскоре может начаться экспорт нафты. Несмотря на давление Запада, Бразилия сохраняет нейтралитет на фоне украинского конфликта и продолжит закупки выгодных российских энергоносителей, считает Катона.

В начале недели в Пакистане опровергли наличие проблем с переработкой нефти из РФ.

Ранее стоимость дизельного топлива и бензина в РФ вновь достигла исторических максимумов.