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Финансовый эксперт объяснил, почему вклады под 12% не выгодны

Аналитик Михеев: вклады под 12% не помогут россиянам приумножить доходы

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

После повышения ключевой ставки Банком России кредитные организации начали предлагать вклады под 11-13% годовых. Управляющий активами инвестиционной компании «Cresco Finance» Дмитрий Михеев в эфире «Радио 1» объяснил, почему повышенные ставки не приумножат доходы россиян. По его словам, капитализация будет работать только при определенных условиях.

«Повышенные ставки по вкладам были сделаны не на большой срок и по определенной линейке продукта, и чем больше сумма вклада, тем меньше процент будет. При этом, ставка будет не годовая, ее смогут пересматривать после трех месяцев с момента, когда вы положили деньги», — объяснил эксперт.

Он добавил, что в условиях мировой инфляции, те же 8,5%, которые распространяются в банках на крупные суммы, помогут лишь выйти в ноль. И это при условии, что цены на продовольствие и топливо не продолжат расти.

Вместо банковских депозитов Михеев посоветовал рассмотреть другие финансовые инструменты, которые помогут сохранить и преумножить сбережения. Среди них фондовый рынок, фьючерсы, золото и индекс.

Российские банки начали повышать ставки по вкладам еще в конце июля после увеличения ключевой ставки до 8,5%. Тогда девять из топ-20 кредитных организаций по активам подняли ставки вплоть до 11%.

Ранее в США отметили спокойную реакцию россиян на ослабление рубля.

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