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Путин потребовал вернуть бизнес-активы в Россию

Путин распорядился до 30 ноября ускорить перевод бизнеса под юрисдикцию РФ

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Михаил Терещенко/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил ускорить перевод активов российского бизнеса под юрисдикцию страны. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кремля.

Согласно документу, правительству совместно с ведущими объединениями предпринимателей необходимо обеспечить перевод активов компаний, особенно в ключевых секторах экономики, в российскую юрисдикцию до 30 ноября текущего года.

Для этого предлагается использовать механизм регистрации фирм в специальных административных районах России. Таким образом можно будет перевести активы тех компаний, чья редомициляция (перерегистрация компании в другой юрисдикции с сохранением всех ее активов. — Прим. «Газеты.Ru») заблокирована или не предусмотрена законодательством других стран.

Кроме того, правительству поручено разработать механизм, который позволит российским собственникам восстановить контроль над активами, утраченный из-за санкций Запада. Речь идет о замене акций иностранных холдинговых структур на доли российских «дочек».

Такие меры призваны защитить капиталы отечественного бизнеса и минимизировать ущерб от внешнего давления на российскую экономику.

Одной из последних российских компаний, которая прошла процедуру редомициляции стала Polymetal. 7 августа она перерегистрировалась с острова Джерси в Казахстан.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

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