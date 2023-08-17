Еврокомиссия рассказала о реальных запасах газа в ЕС

Газохранилища в странах Евросоюза на данный момент заполнены на 89,89%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Еврокомиссии Стефан де Керсмакер.

По его словам, текущий уровень заполненности хранилищ является отличным результатом. При этом Керсмакер отметил, что значительную роль в заполнении сыграла аномально теплая зима в Европе в этом году.

«Без сомнения, мягкая зима позволила сберечь много газа в хранилищах, что очень помогло нам в текущем году», — подчеркнул представитель Еврокомиссии.

Ранее ЕК поддержала предложение Украины использовать ее газохранилища в западных регионах для закачки избыточных объемов топлива. Это позволит Киеву получить дополнительный доход, считают в Брюсселе.

Весной Еврокомиссия установила целевой показатель заполненности хранилищ к 1 ноября на уровне 90%. Это должно обеспечить энергобезопасность ЕС в зимний период.

В июле стало известно, что Еврокомиссия потребует от стран Евросоюза экономить газ в случае необходимости.

Ранее крупнейшую экономику Европы предупредили о риске дефицита газа до 2027 года.