Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Еврокомиссия рассказала о реальных запасах газа в ЕС

Представитель ЕК Кеерсмакер: газохранилища в Европе заполнены на 89,89%

close
100%
Christian Charisius/Reuters

Газохранилища в странах Евросоюза на данный момент заполнены на 89,89%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Еврокомиссии Стефан де Керсмакер.

По его словам, текущий уровень заполненности хранилищ является отличным результатом. При этом Керсмакер отметил, что значительную роль в заполнении сыграла аномально теплая зима в Европе в этом году.

«Без сомнения, мягкая зима позволила сберечь много газа в хранилищах, что очень помогло нам в текущем году», — подчеркнул представитель Еврокомиссии.

Ранее ЕК поддержала предложение Украины использовать ее газохранилища в западных регионах для закачки избыточных объемов топлива. Это позволит Киеву получить дополнительный доход, считают в Брюсселе.

Весной Еврокомиссия установила целевой показатель заполненности хранилищ к 1 ноября на уровне 90%. Это должно обеспечить энергобезопасность ЕС в зимний период.

В июле стало известно, что Еврокомиссия потребует от стран Евросоюза экономить газ в случае необходимости.

Ранее крупнейшую экономику Европы предупредили о риске дефицита газа до 2027 года.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях