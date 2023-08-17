Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Аналитик предрек доллар по 80 после к ноябрю

Аналитик Левченко: доллар вернется к отметке 80 к ноябрю

close
100%
РИА Новости

Резкое укрепление рубля создаст шоковую ситуацию, но к ноябрю курс может плавно вернуться к отметке 80. Об этом в эфире НСН заявил финансовый аналитик Владимир Левченко. По его словам, отказ от жестких мер валютного регулирования обусловлен тем, что экспортеров убедили в необходимости сгладить ситуацию, возвратив валютную выручку или ее часть из-за рубежа.

«Скорее всего, эта история будет работать, особенно с учетом ужесточения денежно-кредитных условий, роста ставки и так далее. Думаю, что нет каких-то отметок и целевых уровней, но нужно возвращать хотя бы рублям к 80, иначе все будет достаточно плачевно», — сказал Левченко.

Он напомнил, что падение рубля с 80 до 100 за доллар заняло порядка двух месяцев. Движение в обратную сторону, по его словам, происходит с той же скоростью или чуть быстрее.

По мнению аналитика, возвращение к прежнему курсу к ноябрю не принесет инфляционных последствий и не успеет отразиться на благосостоянии людей.

17 августа рубль продолжил укрепляться, курс доллара упал ниже 93 руб., евро опустился ниже 101 руб. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Ранее в США отметили спокойную реакцию россиян на ослабление рубля.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях