Аналитик предрек доллар по 80 после к ноябрю

Резкое укрепление рубля создаст шоковую ситуацию, но к ноябрю курс может плавно вернуться к отметке 80. Об этом в эфире НСН заявил финансовый аналитик Владимир Левченко. По его словам, отказ от жестких мер валютного регулирования обусловлен тем, что экспортеров убедили в необходимости сгладить ситуацию, возвратив валютную выручку или ее часть из-за рубежа.

«Скорее всего, эта история будет работать, особенно с учетом ужесточения денежно-кредитных условий, роста ставки и так далее. Думаю, что нет каких-то отметок и целевых уровней, но нужно возвращать хотя бы рублям к 80, иначе все будет достаточно плачевно», — сказал Левченко.

Он напомнил, что падение рубля с 80 до 100 за доллар заняло порядка двух месяцев. Движение в обратную сторону, по его словам, происходит с той же скоростью или чуть быстрее.

По мнению аналитика, возвращение к прежнему курсу к ноябрю не принесет инфляционных последствий и не успеет отразиться на благосостоянии людей.

17 августа рубль продолжил укрепляться, курс доллара упал ниже 93 руб., евро опустился ниже 101 руб. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Ранее в США отметили спокойную реакцию россиян на ослабление рубля.