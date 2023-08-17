Россиянам рассказали, во что выгоднее вложиться во время скачков курса рубля

Экономист Константин Церазов поделился мнением, какие активы могут помочь россиянам сохранить и преумножить сбережения на фоне текущей волатильности курса рубля. Об этом он рассказал в беседе с «Газетой.RU».

По его словам, золото традиционно считается защитным активом в период высокой инфляции и неопределенности. Однако у него есть недостаток — этот актив не генерирует регулярного дохода, как акции или облигации. При этом на хранение золота приходится тратить средства.

В условиях высоких ставок золото может показывать слабую динамику, считает эксперт. Церазов прогнозирует, что к концу года долларовая цена золота вырастет лишь на 2,5%, а с учетом возможной стабилизации курса рубля, рост рублевой стоимости золота будет незначительным.

По мнению экономиста, акции могут оказаться более выгодным инструментом для защиты от инфляции. «В условиях текущей конъюнктуры россиянам имеет смысл рассмотреть вложения в акции или рублевые депозиты», — резюмировал Церазов.

Накануне крупнейшие банки России подняли ставки по депозитам.

Ранее Центробанк РФ резко поднял ключевую ставку до 12% на внеплановом заседании.