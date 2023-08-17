Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, во что выгоднее вложиться во время скачков курса рубля

Экономист Церазов: россиянам стоит рассмотреть вложения в акции и депозиты

close
100%
Павел Лисицын/РИА Новости

Экономист Константин Церазов поделился мнением, какие активы могут помочь россиянам сохранить и преумножить сбережения на фоне текущей волатильности курса рубля. Об этом он рассказал в беседе с «Газетой.RU».

По его словам, золото традиционно считается защитным активом в период высокой инфляции и неопределенности. Однако у него есть недостаток — этот актив не генерирует регулярного дохода, как акции или облигации. При этом на хранение золота приходится тратить средства.

В условиях высоких ставок золото может показывать слабую динамику, считает эксперт. Церазов прогнозирует, что к концу года долларовая цена золота вырастет лишь на 2,5%, а с учетом возможной стабилизации курса рубля, рост рублевой стоимости золота будет незначительным.

По мнению экономиста, акции могут оказаться более выгодным инструментом для защиты от инфляции. «В условиях текущей конъюнктуры россиянам имеет смысл рассмотреть вложения в акции или рублевые депозиты», — резюмировал Церазов.

Накануне крупнейшие банки России подняли ставки по депозитам.

Ранее Центробанк РФ резко поднял ключевую ставку до 12% на внеплановом заседании.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях