Стало известно, сколько российские экспортеры продают валютной выручки

Доля продажи российскими экспортерами валютной выручки находится на уровне более 80%. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Центробанка РФ, отмечая, что смысла в возвращении обязательств для экспортеров нет.

Отношение чистых продаж валюты к валютной выручке (за исключением экспортной валютной выручки в рублях) крупнейших экспортеров с ноября прошлого по апрель этого года оставалось на высоком уровне — 80%, пишет газета со ссылкой на один из обзоров по финансовым рынкам ЦБ. При этом в мае показатель составил 88%, а в июне — 84%.

«Да, отмечается в последних обзорах регулятора, сам по себе объем чистых продаж сокращался, но это связано со снижением стоимости энергоресурсов. Доля продажи остается выше 80%», — отмечает газета.

По мнению опрошенных «Известиями» экспертов, сейчас действительно нет необходимости вводить обязательные требования для экспортеров по продаже валютной выручки.

В ЦБ и Минфине РФ не ответили на запрос газеты. В апреле председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что смысла возвращаться к обязательной продаже валютной выручки нет. Экспортеры продолжат делать это без соответствующих требований, объясняла глава ЦБ. Замминистра финансов Алексей Моисеев позже высказывал аналогичную точку зрения.

О том, что российские власти могут вернуть ограничения образца марта прошлого года, во вторник сообщило Bloomberg со ссылкой на свои источники. По информации агентства, утром 15 августа перед повышением ключевой ставки до 12% на фоне ослабления рубля власти провели совещание с экспортерами. Там обсуждалась идея вновь установить требование об обязательной продаже части валютной выручки, отмечало агентство. В среду тему продолжила газета Financial Times. По ее данным, Минфин РФ продвигает идею обязать экспортеров продавать до 80% валютной выручки в срок до 90 дней после ее получения.

Ранее газета «Ведомости» сообщила, что в России пока не будут ужесточать валютный контроль.