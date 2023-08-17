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Россияне раскрыли сумму своего пассивного дохода

РБК: более половины опрошенных россиян заявили о наличии пассивного дохода

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Shutterstock

Более половины россиян имеют пассивный доход и довольны его размером. Об этом пишет РБК со ссылкой на опрос, который провели финансовый маркетплейс «Сравни» и страховая компания «Ренессанс Жизнь».

Каждый третий респондент ежемесячно получает до 5 тыс. рублей в качестве пассивного дохода, при этом такой источник денег есть у 52%. Еще у 28% опрошенных дополнительный заработок составляет 15 тыс. рублей каждый месяц, у 23% — до 30 тыс. Самый большой пассивный доход — от 50 тыс. рублей и выше — получают жители Санкт-Петербурга, Новосибирска и Красноярска.

Пассивным доходом считается банковский депозит (есть у 17% респондентов), ежемесячный кешбэк по банковской карте (16%), а также инвестиции в ценные бумаги (10%). Другие источники пассивного дохода респондентов — сдача недвижимости в аренду, вклад в негосударственном пенсионном фонде и отчисления от владения интеллектуальной собственностью. Но эти источники приносят опрошенным меньше денег.

Большинство участников исследования положительно оценили свой пассивный доход, а каждого пятого респондента он мотивирует зарабатывать больше.

В опросе приняли участие 1200 респондентов в возрасте от 18 лет, которые проживают в российских городах-миллионниках.

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