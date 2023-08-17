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В Россию вернется популярный и дешевый чай из 90-х

«Ъ»: Объединенная чайная компания перезапустит чай «Беседа»

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Pexels

Объединенная чайная компания, которая выкупила производственные мощности бывшей чайной фабрики Unilever, приобрела и бренд «Беседа». Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на базу Роспатента.

Гендиректор и совладелец Объединенной чайной компании Александр Конов подтвердил газете, что бренд «Беседа» входил в сделку. Он уточнил, что торговую марку перезапустят на федеральном уровне, чай будет продаваться в средней ценовой категории. Производство уже стартовало в Санкт-Петербурге, в продажу чай поступит в сентябре. Сначала под брендом «Беседа» будет выпускаться черный чай в пакетиках, постепенно ассортимент расширится.

Популярный и дешевый чай из 90-х прекратили выпускать в 2010-х годах, вспомнил источник газеты на рынке. Скорее всего, с помощью «Беседы» Объединенная чайная компания попытается занять нишу чая Lipton, предположил исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев. Пока торговая марка «Беседы» узнаваема, компания может рассчитывать на определенную долю рынка, но выйти на прежние объемы будет сложно, считает гендиректор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия. Он пояснил, что на пять самых популярных марок чая приходится около 75% продаж.

По данным NielsenIQ, с мая прошлого года по май этого продажи чая в России упали на 5,8% в объеме и выросли на 8,7% в деньгах. В общих денежных продажах горячих напитков доля чая составляет 35,2%, растворимого и натурального кофе — 48,5% и 14% соответственно, какао — 2,3%.

Unilever работает более чем в 100 странах, в том числе в России. На рынок РФ компания вышла в 1992 году. Она выпускает продукцию под марками Knorr, Hellmann's, Lipton, Dove, Omo, Cif, Domestos.

Ранее в Unilever объяснили, почему остались на российском рынке.

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