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Профессор объяснил падение акций российских компаний

Профессор ВШЭ Коган завил, что акции компаний РФ падают из-за ключевой ставки

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«Газета.Ru»

Повышение ключевой ставки привело к снижению акций российских компаний. Об этом сообщил президент инвестиционной группы «Московские партнеры» и профессор факультета экономических наук ВШЭ Евгений Коган в интервью Ura.ru.

Причины снижения рынка акций, по словам Когана, заключаются в высокой ставке, которая неблагоприятна для акций, а также в необходимости коррекции рынка, который сильно вырос. Он также отметил, что после девальвации рубля акции экспортеров росли, так как они рассматривались как защита от девальвации. Однако сейчас, когда рубль немного укрепляется, люди продают акции экспортеров. Коган считает это неразумным, поскольку прибыль экспортеров останется высокой, независимо от курса доллара.

По мнению Когана, покупать акции сейчас стоит только с долгосрочной перспективой. Он указывает, что решение о покупке акций зависит от временного горизонта. Если планируется инвестировать на полгода-год, то это может быть разумным решением. Однако, если речь идет о краткосрочных операциях, никто не может предсказать их результаты, уточнил эксперт.

Ранее Центробанк РФ резко поднял ключевую ставку до 12% на внеплановом заседании.

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