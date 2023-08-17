В России пока не будут ужесточать валютный контроль

Власти России решили пока не устанавливать нормативы продажи экспортерами валютной выручки и вводить ограничения на движение капитала. Соответствующая договоренность была достигнута на встрече президента РФ Владимира Путина с членами правительства и председателем Центрального банка (ЦБ) Эльвирой Набиуллиной, пишет газета «Ведомости», ссылаясь на источники.

По словам источников, кабмин сумел неформально договориться с экспортерами об увеличении продажи валютной выручки, поэтому пока принято решение ограничиться мониторингом их действий.

В целом представители бизнеса согласились продавать больше выручки. Однако, как заявил один из источников, если ситуация не изменится, обязательная продажа экспортной выручки станет неизбежной. Также вероятен рост фискальной нагрузки.

Как утверждают источники, участники встречи согласились, что ужесточение валютного контроля является крайней мерой, которая может оказывать влияние на курс лишь временно, маскируя при этом фундаментальные причины ослабления рубля. Также они признали, что главным фактором снижения курса национальной валюты стала мягкая денежная политика, которая привела к избыточному увеличению денежной массы.

Один из участников встречи сообщил, что глава Центробанка объяснила решение поднять ключевую ставку не столько ситуацией с курсом, сколько с усилившимися инфляционными рисками. По мнению Набиуллиной, для охлаждения спроса на импорт, который стал одной из причин ослабления рубля, кабмин должен подумать о повышении ввозных пошлин.

Участники встречи также договорились, что помимо мониторинга за продажей экспортерами валютной выручки, разработают механизмы сдерживания роста кредитования. В Центробанке пообещали, что с банками будет проведена работа.

До этого финансист рассказал, почему курс рубля просел после решения ЦБ по ключевой ставке.

15 августа Центральный банк России повысил ключевую ставку на 350 базисных пунктов, до 12% годовых. Соответствующее решение было принято в рамках борьбы с инфляцией.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как резкое повышение ключевой ставки отразится на жизни россиян.