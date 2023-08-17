Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Япония увеличила импорт зерна из России на пять тысяч процентов

Минфин Японии сообщил об увеличении в июле импорта зерновых из РФ на 5 680%

close
100%
Павел Лисицын/РИА Новости

Министерство финансов Японии сообщило, что страна в июле текущего года увеличила импорт зерновых из России на 5 679,4% по сравнению с тем же периодом 2022 года, передает ТАСС.

Согласно опубликованным японским министерством данным, в июне этот показатель был на 445,2% выше, чем за тот же период прошлого года.

При этом в июле Япония сократила ввоз сжиженного природного газа из России на 53,6%, угля — на 72,9%, а нефть страна не закупала.

Кроме того, за второй месяц лета Токио увеличил объем экспорта медицинских изделий в РФ на 1 123,2%.

Ранее Япония ввела запрет на поставки в Россию автомобилей с двигателями более 1,9 литра. Ограничение начало действовать с 9 августа текущего года. Под ограничения попали как новые автомобили, так и машины с пробегом. Под экспортные ограничения также попали шины для грузовиков, автокресла, автозамки и другое.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях