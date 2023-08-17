Япония увеличила импорт зерна из России на пять тысяч процентов

Министерство финансов Японии сообщило, что страна в июле текущего года увеличила импорт зерновых из России на 5 679,4% по сравнению с тем же периодом 2022 года, передает ТАСС.

Согласно опубликованным японским министерством данным, в июне этот показатель был на 445,2% выше, чем за тот же период прошлого года.

При этом в июле Япония сократила ввоз сжиженного природного газа из России на 53,6%, угля — на 72,9%, а нефть страна не закупала.

Кроме того, за второй месяц лета Токио увеличил объем экспорта медицинских изделий в РФ на 1 123,2%.

Ранее Япония ввела запрет на поставки в Россию автомобилей с двигателями более 1,9 литра. Ограничение начало действовать с 9 августа текущего года. Под ограничения попали как новые автомобили, так и машины с пробегом. Под экспортные ограничения также попали шины для грузовиков, автокресла, автозамки и другое.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.