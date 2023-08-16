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Фармацевтическая компания Bionorica из ФРГ не планирует уходить с российского рынка

ТАСС: германская фармацевтическая компания Bionorica не уйдет из России

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Shutterstock

Фармацевтическая компания Bionorica из ФРГ, несмотря на санкции Европейского союза в отношении РФ, не собирается покидать российский рынок. Об этом в пресс-службе компании сообщили в ТАСС.

По словам представителей Bionorica, из-за санкций ЕС компания сейчас не может оборудовать и запустить предприятие по производству лекарственных средств в Воронеже. Поэтому ищется «подходящий партнер», который обеспечил бы ввод завода в эксплуатацию. В компании особо подчеркнули, что Bionorica не намерена уходить из России. Она будет продолжать обеспечивать российское население своей высококачественной продукцией растительного происхождения.

Ранее сообщалось, что Швейцария присоединилась к 11-му пакету санкций Европейского союза против Российской Федерации.

До этого постпреды Европейского Союза на заседании в Брюсселе согласовали продление действия персональных санкций против РФ на фоне ситуации на Украине. Персональные санкции по Украине в отношении России обычно продлевают каждые полгода.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

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