Власти Украины рассказали о расходах на выплаты военным

Выплаты военнослужащим Вооруженных сил Украины (ВСУ) составляют почти треть расходов государственного бюджета страны, передает РИА Новости, ссылаясь на украинское Министерство финансов.

По данным ведомства, в период с января по июль 2023 года расходы общего фонда госбюджета Украины составили 1,64 трлн гривен ($44,85 млрд). На оплату труда пошло 669,9 млрд гривен ($18,3 млрд), на денежное содержание военнослужащих направлено 31,6% всех расходов бюджета или 518,8 млрд гривен ($14,2 млрд).

Второй статьей расходов бюджета Украины по величине является оплата товаров и услуг, на эти цели было направлено 406,3 млрд гривен ($11,1 млрд).

3 июля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что военные расходы страны выросли в десять раз после начала спецоперации России — с 13 миллиардов гривен (около $440 миллионов) до 130 миллиардов гривен.

Ранее в офисе Зеленского объяснили, почему Украина не дождалась авиацию для наступления.