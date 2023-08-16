Стало известно, сколько Киев тратит денег на военных

Треть расходов госбюджета Украины уходит на выплату зарплат и содержание военнослужащих. Об этом сообщает агентство Прайм со ссылкой на Минфин Украины и данные Госказначейства.

По информации ведомства, за январь – июль на эти цели было направлено 518,8 млрд гривен (около 14 млрд долларов). Это треть от общей суммы расходов за 7 месяцев в 1,64 трлн гривен (44,4 млрд долларов).

Кроме того, значительные средства уходят на выплату зарплат бюджетникам — еще 151,1 млрд гривен (4,1 млрд долларов), а также на медобслуживание, соцвыплаты и трансферты местным бюджетам, сообщает Прайм.

«В структуре расходов больше всего направлено на оплату труда с начислениями — 669,9 млрд гривен (18,1 млрд долларов)», — уточнили в украинском Минфине.

В Раде отмечали, что Украина наращивает военные расходы — каждая вторая гривна бюджета в 2023 году пойдет на оборону. При этом за счет внутренних резервов Киев покрывает лишь 60% своих расходов, отметило издание.

В начале августа стало известно, сколько денег Киев получил от зарубежных партнеров с февраля 2022 года.

Ранее стало известно, что США хотят потратить выделенные для Украины деньги на Тайвань.