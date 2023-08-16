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ЕС передаст Украине и Молдавии €135 млн

ЕС передаст Украине и Молдавии €135 млн из программ по России и Белоруссии

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Евгений Одиноков/РАИ «Новости»

Еврокомиссия приняла решение передать Украине и Молдавии €135 млн, которые были выделены на период с 2021 по 2027 годы из европейских программ приграничного сотрудничества с Россией и Белоруссией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.

Еврокомиссар по развитию и реформам Элиза Феррера объяснила решение Еврокомиссии действиями России на Украине.

Еврокомиссия с марта 2022 года взяла курс на сворачивание всех контактов с Россией и Белоруссией.

10 августа официальный представитель Европейской службы внешних связей Петер Стано заявил, что некоторым странам были отправлены письма с призывом оказать давление на Россию, чтобы она вернулась к зерновой сделке. Он добавил, что никаких конкретных ответов после отправки письма во внешнеполитической службе ЕС еще не получили.

Ранее в ЕС предположили, когда Грузии могут предоставить статус кандидата на вступление в союз.

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