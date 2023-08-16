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Путин обсудит с кабмином ужесточение валютного контроля в России

FT: Путин выслушает предложения Минфина по ужесточению валютного контроля в РФ

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Михаил Терещенко/РИА Новости

Президент России Владимир Путин проведет в среду совещание по вопросу ужесточения валютного контроля. Об этом сообщили источники Financial Times, знакомые с ситуацией.

Встреча состоится на фоне продолжающегося ослабления курса рубля, несмотря на экстренное повышение ключевой ставки ЦБ РФ до 12% во вторник, уточняет издание.

Путин заслушает предложения Минфина о введении обязательной конвертации части валютной выручки экспортеров в рубли. По данным FT, речь идет о конвертации до 80% выручки в течение 90 дней после получения платежа.

Также обсуждаются запрет выплаты дивидендов и предоставления займов за рубеж, отмена импортных субсидий и другие меры. Это может стать первым ужесточением валютного контроля с начала спецоперации на Украине.

Девальвация рубля усиливается на фоне растущего дефицита бюджета, падения экспортных доходов и импортозависимости, приводит доводы издание. ЦБ РФ ограничен в интервенциях, так как около $300 млрд резервов заморожены санкциями Запада.

Накануне финансист рассказал, почему курс рубля просел после решения ЦБ по ставке.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

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