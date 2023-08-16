Путин 17 августа обсудит с Госсоветом развитие общественного транспорта

Президент России Владимир Путин 17 августа проведет встречу с членами Президиума Государственного Совета, в рамках которой будут обсуждаться вопросы развития общественного транспорта на территории страны. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Ожидается, что в заседании примут участие министр транспорта Виталий Савельев и глава Республики Бурятия Алексей Цыденов. Также с докладами о ситуации в сфере перевозок выступят мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Курской области Роман Старовойт и глава Нижегородской области Глеб Никитин.

Согласно заявлению пресс-службы, в тот же день Путин и Собянин дадут старт пассажирскому движению по МЦД-3. Торжественное мероприятие состоится в рамках выставки «Год нового транспортного каркаса».

В сообщении указано, что помимо прочего политики ознакомятся со схемами развития транспортной инфраструктуры в Москве и области.

15 июня Владимир Путин по видеосвязи открыл движение автомобилей по новому участку трассы М-4 «Дон» в Ростовской области. Маршрут расположен в обход городов Аксай и Краснодар.

До этого российский лидер поддержал инициативу о присвоении трассе М-12 (Москва — Тюмень) названия «Восток». Более того, глава Кремля одобрил идею дать транснациональному коридору от Санкт-Петербурга до Владивостока название «Россия».

Ранее Минтранс РФ прокомментировал сообщения об отмене дублирования информации в метро на английском языке.