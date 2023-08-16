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Китай импортирует рекордные объемы нефти из Ирана

Bloomberg: импорт нефти из Ирана в Китай достиг рекордных значений

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Satish Kumar/Reuters

Импорт нефти из Ирана в Китай в августе 2022 года находится на самом высоком уровне как минимум за последние 10 лет. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Kpler.

«Согласно данным аналитической компании Kpler, китайский импорт санкционной иранской нефти находится на самом высоком уровне за последние по крайней мере десять лет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что причина этого — привлекательность цены на нефть, продаваемой со скидкой.

В этом месяце крупнейший в мире импортер нефти будет принимать из Ирана около 1,5 миллиона баррелей нефти в день. В первые месяцы года ежемесячный уровень поставок составлял 917 тысяч баррелей в день.

17 мая иранский министр нефти Джавад Оуджи заявил, что РФ и Иран обсудили вопросы о совместной разработке десяти новых нефтегазовых месторождений на территории республики.

Ранее в США опровергли сообщения о подготовке к войне с Ираном.

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