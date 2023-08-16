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Девять российских банков анонсировали увеличение ставок по вкладам

«Ъ»: девять российских банков анонсировали рост ставок по вкладам

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Девять российских банков собираются повысить доходность вкладов после решения Центробанка РФ об увеличении ключевой ставки до 12% годовых. Список представила газета «Коммерсант» на основе данных РИА Новости.

Ставки по вкладам увеличат «Альфа-банк», Ренессанс банк, «Дом.РФ», Газпромбанк, »ВТБ», «Почта-банк» , «Открытие», РНКБ (входят в группу ВТБ) и Азиатско-Тихоокеанский банк. Максимальная доходность по депозитам составит 12,5% годовых. Такую ставку предложит «Дом.РФ» для зарплатных клиентов. В «Почта-банке» ставка будет на уровне 12%, в ВТБ — 11%.

Накануне ЦБ повысил ключевую ставку сразу на 350 базисных пунктов до 12% годовых на внеочередном заседании совета директоров. Регулятор объяснил свое решение стремлением ограничить риски для ценовой стабильности и допустил, что ключевая ставка в дальнейшем также может быть увеличена при росте проинфляционных рисков.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что ставки по депозитам после повышения ключевой ставки поднимутся примерно до 12%. Повышение доходности вкладов увеличит привлекательность рублевых сбережений и повысит спрос на рубли, считает эксперт.

Ранее россиянам предрекли потребкредиты под 35% годовых.

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