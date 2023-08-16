Стало известно, как россияне расплачивались за рубежом в 2023 году

Россияне чаще всего платили картами китайской платежной системы UnionPay в 2023 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование Россельхозбанка.

Согласно данным исследования, чаще всего картами UnionPay расплачивались в Таиланде и ОАЭ, но больше всего денег россияне потратили в Италии — всего более 10 млрд рублей.

«Наибольшее количество средств россияне потратили в Италии (более 10 миллиардов рублей), ОАЭ (9,5 миллиарда рублей) и Турции (3 миллиарда рублей)», — говорится в исследовании банка.

Отмечается, что чаще всего россияне использовали карты для выдачи наличных, оплаты аренды, покупок в супермаркетах.

До этого в «Тинькофф банке» заявляли, что карты UnionPay перестанут работать за границей 20 июля.

В «Тинькофф банке» также заявили, что были готовы к введению санкций против банка со стороны США и Канады.

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