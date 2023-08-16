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В Германии пристально следят за российской экономикой

Tagesspiegel: в Германии пристально следят за успехами российской экономики

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Владимир Сергеев/РИА Новости

В Германии пристально следят за успехами российской экономики, пишет обозреватель немецкой газеты Tagesspiegel Альбрехт Мейер.

По словам Мейера, санкции не оказали на экономику России ожидаемого эффекта, на который первоначально надеялись политики ЕС и США, а ВВП России может вернуться к показателям до начала спецоперации.

«Почти год назад берлинское рейтинговое агентство Scope прогнозировало, что Россия, вероятно, не вернется на экономический уровень до вторжения в Украину до конца десятилетия. Но все кажется другим. ... Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз роста экономики России на текущий год с 0,7 до 1,5 процента», — говорится в публикации.

До этого сенатор Алексей Пушков сообщал об экономических последствиях разрыва отношений с Россией для Берлина.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

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